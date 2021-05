Bezos casht bijna 7 miljard dollar met aandelen Amazon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CEO Jeff Bezos van Amazon.com heeft afgelopen week voor 6,7 miljard dollar aan aandelen Amazon verkocht, wat de grootste desinvestering in sinds zijn echtscheiding in 2019. Tussen 3 en 6 mei werden 1,48 miljoen aandelen verkocht voor 4,91 miljard dollar en op vrijdag en maandag werden nog eens 522.000 aandelen ter waarde van 1,7 miljard dollar verkocht, blijkt uit meldingen bij beurswaakhond SEC. In totaal deed de topman, die door zijn bezit van Amazon.com de rijkste man ter wereld is, iets meer dan 2 miljoen aandelen van de hand. Bezos verkoopt vaker aandelen kort na publicatie van de kwartaalcijfers. Na het lopende tweede kwartaal zal Bezos terugtreden als CEO en uitvoerend voorzitter worden. In 2020 verkocht Bezos voor meer dan 9 miljard dollar aan aandelen Amazon. Dat geld gaat naar het raketbedrijf Blue Origin. Bezos heeft een geschat vermogen van 191 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

