Beursblik: mooie meevaller Ahold

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft flink verrast met de cijfers over het eerste kwartaal. Dit stelden analisten van Morgan Stanley woensdag. Daarbij verhoogde Ahold ook de winstverwachting voor heel 2021. Dat zal de koers vandaag goed doen, meent de Amerikaanse bank. Ahold presteerde volgens de analisten zowel goed in de VS als in Europa. De vergelijkbare omzetgroei versnelde ten opzichte van het vierde kwartaal, benadrukte de bank. En ook met het operationeel resultaat boekte Ahold een sterke prestatie. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op Ahold met een koersdoel van 23,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

