Maarten Edixhoven nieuwe topman Van Lanschot Kempen

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Maarten Edixhoven is aangewezen als nieuwe topman van Van Lanschot Kempen. Dit maakte de bank dinsdag voorbeurs bekend. Edixhoven volgt op 1 oktober Karl Guha op, die in januari aankondigde terug te willen treden als voorzitter en lid van de raad van bestuur. Guha was sinds 2013 topman bij de bank. De toezichthouders hebben de benoeming van Edixhoven reeds goedgekeurd. Ook gaf de ondernemingsraad van de bank een positief advies. Edixhoven is afkomstig van Aegon, waar hij CEO is van Aegon Nederland. Daarvoor was hij onder meer CEO van Zwitserleven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

