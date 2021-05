Plug Power verwacht aantrekkende resultaten

(ABM FN-Dow Jones) Plug Power heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bruto-inkomsten en omzet fors zien stijgen. Dit bleek maandag uit een handelsbericht van de waterstofspecialist.

Plug Power is nog steeds druk bezig met de herziening van de resultaten over de boekjaren 2018 en 2019 en de kwartaalberichten van 2019 en 2020. De herziening vloeit voort uit fouten in boekhoudkundige posten, zoals boekwaardes van financiële faciliteiten, contracten, afschrijvingen en de classificatie van kosten, waardoor posten lager of juist hoger uitvielen. Plug Power hoopt binnen vijf dagen de herziene cijfers over 2020 in te dienen bij toezichthouders.

Plug Power gaf wel alvast wat inzicht in de ontwikkelingen in het eerste kwartaal. In het afgelopen kwartaal stegen de bruto-inkomsten op jaarbasis met meer dan zestig procent tot ruim 70 miljoen dollar. Plug Power verwacht een omzet te realiseren van 67 miljoen dollar, hetgeen eveneens een stijging markeert van meer dan 60 procent.

Verder sprak het bedrijf van een sterke balans met 5 miljard dollar in kas.

Outlook

Voor het lopende tweede kwartaal voorziet Plug Power een verdere groei van de bruto-inkomsten tot meer dan 105 miljoen dollar, een stijging van circa 50 procent op jaarbasis. Ook de omzet kan met 50 procent stijgen tot 102 miljoen dollar.

Plug Power herhaalde in heel 2021 op bruto-inkomsten te rekenen van 475 miljoen dollar.

Het aandeel Plug Power daalde maandag in de reguliere handel met bijna dertien procent. In de elektronische handel nabeurs daalde het aandeel circa een half procent verder.