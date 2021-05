PostNL in Belgie vervolgd voor sociale fraude koeriers - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL wordt vervolgd in België omdat de pakketbezorgers van het bedrijf op structurele wijze sociale fraude zouden plegen. Dit meldde De Tijd zaterdag op basis van uitspraken van magistraat Gianni Reale van het Mechelse arbeidsauditoraat. In februari onthulde de krant al dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoeken doet naar onderaannemers die voor PostNL pakjes bezorgen in België en geen btw of belastingen betalen. De Tijd ontdekte in de interne documenten van PostNL Pakketten België namen van bedrijven op dagplanninglijsten uit 2017, 2018 en 2019 die reeds failliet waren verklaard en toch nog als erkende onderaannemers pakjes leverden voor PostNL. Naast PostNL wordt ook concurrent GLS gedagvaard voor de correctionele rechtbank voor sociale fraude met hun pakjesbezorgers, aldus De Tijd. Het arbeidsauditoraat van Mechelen zou voldoende aanwijzingen zien dat er sprak is van structurele sociale fraude, met wurgcontracten en slechte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Concurrent Bpost, die zijn pakjes levert met werknemers, is mogelijk een 'benadeelde partij' in het onderzoek, aldus de krant. Gianni Reale, substituut-arbeidsauditeur van de afdeling Mechelen, bevestigde aan De Tijd dat hij zowel GLS en PostNL als enkele van hun aannemers en onderaannemers heeft gedagvaard. "Er zijn wat mijn ambt betreft voldoende aanwijzingen van structurele fraude, waarbij vermoedelijk de arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs die de pakjes ronddragen ronduit slecht zijn", aldus Reale. Bpost is marktleider in België met 40 à 45 procent van alle pakket- en expressverzendingen, terwijl PostNL een marktaandeel heeft van 10 tot 15 procent en GLS van 5 à 10 procent. In een reactie aan De Tijd laat PostNL weten dat het een dagvaarding heeft ontvangen "in het kader van onderzoeken in de logistieke sector naar samenwerkingen met bezorgondernemers" en dat het volledig meewerkt aan het onderzoek. Verder wilde het postconcern geen commentaar geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

