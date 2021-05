AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,8 procent tot 718,41 punten, terwijl de AMX een winst van 0,7 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,6 procent.

Het zwaartepunt lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de Verenigde Staten in april is gestegen met 266.000 banen. Economen rekenden op een stijging van het aantal banen met 1 miljoen.

De werkloosheid kwam uit op 6,1 procent, terwijl de markt rekende op een werkloosheidspercentage van 5,8 procent. Het gemiddeld uurloon steeg 0,7 procent, ofwel 0,21 dollar, naar 30,17 dollar per uur. De arbeidsparticipatie bedroeg 61,7 procent.

De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt zijn momentum even helemaal kwijt te zijn, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Het groeicijfer van 266.000 banen lijkt beter aan te sluiten op de ADP-data van afgelopen woensdag dan op de steunaanvragen van donderdag", zei Marey. "Wat opvalt is dat de tegenvaller over de brede linie wordt gedragen, zowel bij diensten als industrie, met uitzondering van de vrijetijdssector waar er in april 331.000 banen bij kwamen", aldus de analist.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe sprak van een teleurstellend banencijfer. Wat haar echter wel opviel is dat het aantal banen in de vrijetijdssector, overige diensten en het onderwijs een stijging liet zien, wat volgens haar een goed voorteken is voor de banengroei in de toekomst nu de lockdownmaatregelen geleidelijk worden opgeheven.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de Duitse export in maart is gestegen met 1,2 procent op maandbasis, terwijl de import met 6,5 procent steeg, wat resulteerde in een overschot op de handelsbalans van 14,3 miljard euro.

De Franse industriële productie is in maart op maandbasis gestegen met 0,8 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling van 6,8 procent.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten naast de banencijfers het nieuws dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in maart op maand- en jaarbasis met respectievelijk 1,3 procent en 4,5 procent zijn gestegen, terwijl de omzet met achtereenvolgens 4,6 procent en 19,0 procent steeg.

De euro/dollar noteerde op 1,2154. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2082 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2064 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot een half procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 19 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASMI met een winst van 4,7 procent, gevolgd ASML en BESI met winsten van respectievelijk 2,7 procent en 2,5 procent.

Signify was met een verlies van 2,0 procent de sterkste daler van de hoofdfondsen. DSM daalde 1,4 procent, terwijl Unilever 0,6 procent inleverde.

In de AMX konden beleggers de cijferrapportages van Galapagos en Eurocommercial Properties waarderen. De aandelen klommen 1,0 tot 1,8 procent. Na de recente tegenslagen is het besluit van Galapagos om zijn pijplijn met potentiële medicijnen te herzien welkom, net als kostenbesparingen van 150 miljoen euro tegen 2022, zo oordeelde Jefferies. JPMorgan Cazenove zag geen verrassingen bij Eurocommercial Properties.

Aperam steeg 2,4 procent na cijfers. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 52,00 naar 58,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Frank Claassen sprak van “schitterende cijfers”, maar ook van een “schitterende overname”. Donderdagmiddag kondigde Aperam de overname van de Duitse ELG aan.

AMG was de sterkste daler van de Midkappers met een verlies van 2,6 procent. Air France-KLM ging aan kop met een winst van 4,1 procent.

In de AScX won Ordina 12,6 procent op 3,75 euro. ING verhoogde het koersdoel van 3,60 naar 5,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 4.234,33 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het groen.