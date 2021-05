Video: een cijferseizoen vol verrassingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het was een sterk seizoen voor winstresultaten in de VS, met goed nieuws voor zowel groei- als waardesectoren. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. De grootste marktbeloningen blijven voorbehouden aan bedrijven en sectoren met de sterkste winstgroei, concludeert Schepers. Klik hier voor: een cijferseizoen vol verrassingen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

