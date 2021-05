Beursblik: sterke jaarstart voor BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft een sterke start van het jaar achter de rug, met een solide stijging van het EBITDA-resultaat, ondanks een verlies bij BAM International, het verlieslatende onderdeel dat wordt afgebouwd. Dat stelde ING donderdag in een rapport. De onderliggende winst voor belastingen is daardoor in het eerste kwartaal veel beter dan verwacht en zelfs een van de beste cijfers die analist Tijs Hollestelle heeft gezien van BAM in de eerste drie maanden van dit jaar. Het beperkte verlies bij BAM International is een opluchting, na het forse verlies van een jaar eerder, aldus ING. "Het afbouwen van zo'n bedrijfsonderdeel kost tijd in de bouwsector en is nogal uitdagend", volgens ING. BAM verwacht dit proces dit jaar af te ronden. BAM loste verder een doorlopend krediet van 400 miljoen euro af, waardoor de schuld daalde tot 1,3 miljard euro, wat volgens ING een logische stap lijkt, ondanks dat het coronavirus nog altijd aanwezig is. Hollestelle verwacht dat ook de resterende converteerbare leningen in de komende weken zullen worden afgelost met contanten en ziet dit als een teken dat het bedrijf zich wat geruster voelt. ING verwacht een positieve reactie op het kwartaalbericht. De bank heeft een Houden advies op BAM en een koersdoel van 1,20 euro. Het aandeel BAM steeg donderdag 0,3 procent tot 2,46 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

