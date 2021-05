Beursblik: ING verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 280,00 naar 350,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Hesselink van ING is van mening dat de ALD-markt in omvang kan verdubbelen in de periode 2020 tot en met 2025. ASMI zal daarbij zijn dominante positie in deze markt kunnen behouden met een marktaandeel van circa tweederde van de totale markt. Volgens ING is de waardering van ASMI in lijn met sectorgenoten, terwijl Hesselink van mening is dat het bedrijf significant sneller kan groeien dan de markt. Als gevolg handhaafde ING het koopadvies op het aandeel en ging het koersdoel omhoog naar 350,00 euro. Bovendien blijft het aandeel op de favorietenlijst staan, dankzij het sterke winstmomentum, de bescheiden waardering en de ruimte om de verwachtingen te verslaan. Het aandeel ASMI koerste donderdagochtend 1,1 procent lager op 251,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

