Wall Street naar hogere start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen stevenen woensdag af op een hogere opening, dankzij afnemende vrees voor inflatie en renteverhogingen door monetaire beleidsmakers.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel tot 0,4 procent in het groen. Technologiefuture Nasdaq koerst 0,7 procent hoger.



Minister van Financiën Janet Yellen haalde bakzeil na haar eerdere uitspraak dat de rente misschien omhoog moet om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. In een nadere toelichting zei ze dat dit geen voorspelling of aanbeveling van haar kant was.



Inflatie zal waarschijnlijk geen probleem worden en de Fed weet wat te doen als dat wel zo zou zijn, zei Yellen tijdens een evenement van The Wall Street Journal.



Aandelen gingen dinsdag onderuit op de uitspraak, want een hogere rente betekent normaal gesproken lagere aandelenkoersen, zeker voor de groei-aandelen in de technologiesector, die de afgelopen jaren mede sterk zijn gestegen omdat geld door het huidige monetaire beleid zo goedkoop is.



"Vandaag is het een beetje een opluchtingsrally", zei Edward Park van Brooks Macdonald. "Aandelenmarkten duwen zichzelf omhoog, omdat ze relatief gezien het aantrekkelijkst blijven."



Sterke bedrijfswinsten en herstellende economische cijfers helpen de stemming opfleuren, zei Park. "Maar in toenemende mate rijst de vraag, hoe lang het monetaire beleid accomoderend blijft."



In de tweede helft van het jaar zal dit een groter punt van zorg worden, zeiden geldbeheerders, zoals Salman Ahmed van Fidelity International. De grote vraag is of de Fed wel of geen gelijk heeft, dat de huidige hogere inflatie van voorbijgaande aard zal zijn. "Het is zeer goed mogelijk dat de markt tussen deze twee scenario's heen en weer zal schieten" in de komende paar maanden, volgens Ahmed.



Een banenrapport van ADP gaf een tegenvallend cijfer voor de banengroei in april, van 742.000. Rabobank merkte op dat het cijfer voor maart niet werd bijgesteld naar het veel hogere cijfer van het overheidsrapport van 916.000, zoals meestal wel gebeurt. Dit rapport voor april volgt vrijdag.



Een inkoopmanagersindex van ISM voor de dienstensector zal kort na opening van Wall Street een indicatie geven in hoeverre de dienstensector kon opveren dankzij een hogere vaccinatiegraad in de VS en de heropening van delen van de economie na de coronaviruspandemie.



De olieprijs steeg 1,3 procent.



De euro/dollar deed en stap terug na het tegenvallende banenrapport en stond op 1,2001. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,2016 op de borden.



Bedrijfsnieuws



General Motors won 4 procent in de handel voorbeurs, na de publicatie van kwartaalcijfers. De autofabrikant boekte een aangepaste winst per aandeel van 2,25 dollar, ruim het dubbele van de analistenconsensus van 1,08 dollar. De outlook werd desondanks niet verhioogd.



De Frans-Italiaanse sectorgenoot Stellantis, maker van het automerk Jeep, verlaagt zijn geplande productie met 11 procent voor het eerste kwartaal, door het wereldwijde tekort aan chips. De komende weken kan de geplande productie verder omlaag worden bijgesteld, waarschuwde het bedrijf.

Stellantis, dat ook Peugeots, Fiats en Chryslers maakt, stond niettemin 5 procent hoger in Parijs, nadat het kon melden dat het geen 'carbon credits' van rivaal Tesla meer hoeft over te nemen, dankzij de eigen elektrische auto-technologie.



Lyft had in het eerste kwartaal 13,5 miljoen actieve gebruikers die een ritje maakte met de taxi-app, wat 8 procent meer was dan een jaar eerder. Het aandeel steeg voorbeurs 3 procent.



Beleggers van General Electric en AT&T hebben de beloningsvoorstellen van hun bedrijven voor de bestuurders afgewezen in niet-bindende stemmingen. Beleggers vinden dat de topmanagers te sterk beloond worden tijdens de pandemie.



Slotstanden



Wall Street sloot dinsdag overwegend lager. De S&P 500-index sloot 0,7 procent lager op 4.164,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,9 procent tot 13.633,50 punten. De Dow Jones-index sloot minder dan 0,1 procent hoger op 34.133,03 punten.