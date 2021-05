Beursupdate: AEX overtuigend hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 1,0 procent hoger op 704,16 punten. Onder de hoofdfondsen won ArcelorMittal 2,8 procent, gevolgd door ASML met 2,6 procent. Wolters Kluwer steeg 1,7 procent na cijfers en resultaten van DSM werden met een plus van 2,0 procent eveneens positief onthaald. DSM verwacht voor heel dit jaar nog steeds een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal leiden tot een stijging van de aangepaste EBITDA van circa 15 procent. Eerder sprak DSM enkel van een dubbelcijferige stijging. Just Eat Takeaway.com leverde juist 1,4 procent in. In de AMX won OCI 5,0 procent na cijfers. OCI heeft in het eerste kwartaal van 2021 een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat behaald, terwijl de winstgevendheid verder aantrok. Op basis van de ontwikkelingen in de volumes en prijzen, verwacht OCI een sterker tweede kwartaal met een hoger aangepaste EBITDA dan in het eerste kwartaal en een verdere afbouw van de schulden. TKH won na cijfers 3,1 procent en AMG 1,9 procent. AMG komt vandaag nabeurs met cijfers. Pharming daalde met 0,6 procent. Onder de kleinere aandelen won Accsys 2,1 procent, maar daalde Ajax 0,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

