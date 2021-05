Damrak in herstelmodus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 1,0 procent in het groen. Op dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 2,1 procent lager op 696,98 punten.

De Amsterdamse beurs zal woensdag, net als andere Europese aandelenmarkten, wat herstellen van de verliezen op dinsdag, nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, wat terugkrabbelde van eerdere uitspraken dat de rentes kunnen stijgen.

Op dinsdag liet ze weten dat ze niet verwacht en ook niet adviseert dat de Federal Reserve de rentes zal verhogen als gevolg van de investeringsplannen van president Joe Biden. Daarmee kwam zij terug op uitspraken van eerder op de dag in een intervew met The Atlantic dat de rentes moeten stijgen om te voorkomen dat de economie oververhit raakt. Yellen wees hierbij naar de plannen van haar regering voor 2,3 biljoen dollar aan overheidsinvesteringen in infrastructuur en 1,8 biljoen dollar aan investeringen in gezinnen.

"Ik denk niet dat er een inflatoir probleem ontstaat, maar als dat wel gebeurt dan zal de Fed dit aanpakken", aldus Yellen tijdens de CEO Council Summit van The Wall Street Journal.

De Amerikaanse aandelenmarkten eindigden dinsdag lager, waarbij vooral techaandelen onder druk zetten. Dit leidde tot een scherp verlies van de Nasdaq-index. Analisten stelden dat de eerdere opmerkingen van Yellen bijdroegen aan de verliezen.

"Wanneer de beurzen het moeilijk hebben om te stijgen na goed nieuws, zoals we vorige week al zagen, dan duurt het doorgaans niet lang voordat ze onder druk komen te staan, hetgeen gisteren gebeurde", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die evenwel opmerkte dat de verliezen vooral bij techaandelen te zien waren.

"De markt had een sterk herstel al ingeprijsd en de bedrijfsresultaten overtroffen de verwachtingen, maar dat was toch niet genoeg om de indexen nog veel hoger op te stuwen", zei Sophie Chardon van Lombard Odier. "De markt focust nu op de volgende stappen, vooral ten aanzien van beleid. De volgende stap wordt zien hoe de Fed zijn vooruitzichten voor het monetaire beleid aanpast."

Sommige beleggers worden door het verbeterende economische plaatje aangemoedigd om in te zetten op bedrijven die het meest zullen profiteren van dat herstel. Dat betekent dat energie- en bankaandelen sterk stijgen, en technologie-aandelen het minder goed doen.

"De rotatie-handel is terug en zal de komende paar weken aan kracht winnen", zei Florent Pochon van Natixis. "Zo lang als centrale banken 'dovish' blijven en je dat combineert met de heropening van de economie, dan zou dat een perfecte dynamiek voor aandelen moeten zijn."

Volgens Hewson is de sterke daling van dinsdag "niets meer" dan wat winstneming van beleggers. "Het lijkt een technische verkoopgolf geweest te zijn", aldus Hewson.

De olieprijs is dinsdag opnieuw gestegen, nu handelaren voorzien dat versoepelingen van de beperkingen vanwege het coronavirus in de VS en Europa tot meer vraag naar brandstof zullen leiden in het zomerseizoen, waarin veel mensen op vakantie gaan. Een juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 1,9 procent naar 65,69 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen 0,9 procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,2023. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2017 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,2019 op de borden.

Bedrijfsnieuws

DSM heeft in het eerste kwartaal van 2021 aantrekkende resultaten geboekt en werd optimistischer over de ontwikkeling van de aangepaste EBITDA dit jaar. DSM verwacht voor heel dit jaar nog steeds een aanhoudend herstel bij Materials en een groei bij Nutrition richting de 10 procent. Dit zal leiden tot een stijging van de aangepaste EBITDA van circa 15 procent. Eerder sprak DSM enkel van een dubbelcijferige stijging.

OCI heeft in het eerste kwartaal van 2021 een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat behaald, terwijl de winstgevendheid verder aantrok. Op basis van de ontwikkelingen in de volumes en prijzen, verwacht OCI een sterker tweede kwartaal met een hoger aangepaste EBITDA dan in het eerste kwartaal en een verdere afbouw van de schulden.

TKH Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de autonome omzet zien dalen, maar heeft zijn outlook wel verhoogd. Over de eerste zes maanden verwacht het bedrijf nu een hoger resultaat dan over dezelfde periode een jaar eerder.

De rechter heeft geoordeeld dat TenneT de Wintrack-overeenkomsten met Heijmans Infra en Europoles rechtmatig heeft ontbonden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot dinsdag 0,7 procent lager op 4.164,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,9 procent tot 13.633,50 punten. De Dow Jones-index herstelde aan het einde van de dag en sloot minder dan 0,1 procent hoger op 34.133,03 punten.