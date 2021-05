Pfizer verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het eerste kwartaal van 2021 beter dan verwachte resultaten behaald en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar omdat de opbrengsten uit zijn coronavaccin dit jaar hoger zullen uitkomen dan eerder verwacht. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de resultaten van de Amerikaanse farmaceut. CEO Albert Bourla sprak van een sterk begin van 2021, zelfs zonder de groei dit werd behaald dankzij Pfizers coronavaccin. In het eerste kwartaal behaalde het bedrijf een omzet van 4,9 miljard dollar bij zijn Vaccines divisie, waarvan zo'n 3,5 miljard dollar uit de productie en distributie van zijn covid-19 vaccin. In de verslagperiode steeg de totale omzet op jaarbasis 45 procent, van 10,1 miljard naar 14,6 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden een omzet van 13,54 miljard dollar voorzien. De nettowinst verbeterde van 3,4 miljard dollar, of 0,60 dollar per aandeel in het eerste kwartaal van 2020, naar 4,9 miljard of 0,86 dollar per aandeel in de eerste drie maanden dit jaar. De aangepaste winst per aandeel lag met 0,93 dollar boven de marktverwachting van 0,77 dollar. Outlook Pfizer verhoogde dinsdag opnieuw de winstverwachting voor 2021. Dat deed het bedrijf in februari ook al. Er wordt nu gerekend op een aangepaste winst per aandeel van 3,55 tot 3,65 dollar, tegenover 3,10 tot 3,20 dollar eerder. Verder gaf de farmareus een nieuwe omzetverwachting voor het lopende boekjaar, van 70,5 miljard tot 72,5 miljard dollar. Dat was eerder 59,4 miljard tot 61,4 miljard dollar. Het bedrijf verwacht in 2021 26 miljard dollar te verdienen met zijn coronavaccin. Eerder werd een omzet van 15 miljard dollar geraamd. Exclusief de opbrengsten uit het coronavaccin rekent Pfizer op een omzet van 44,6 miljard tot 46,6 miljard dollar in 2021 en een aangepaste winst van 2,50 tot 2,60 dollar. Het aandeel Pfizer noteerde in de voorbeurshandel op Wall Street dinsdag 1,6 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.