Beursupdate: beperkte verliezen in Amsterdam

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,3 procent tot 709,93 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de laatste macrocijfers blijven duiden op een sterk herstel van de economie. "Maar onderliggend zijn er toch wat problemen", aldus Wiersma, wijzend op waarschuwingen van steeds meer bedrijven over de aanvoer van producten. "Er zijn steeds meer tekorten en problemen met het transport. De ernstige chiptekorten zijn het bekendst en nopen zelfs sommige fabrikanten om de productie tijdelijk stil te leggen", aldus Wiersma. "Dat is natuurlijk funest voor omzet en winst." Verder worden de prijzen van halffabricaten en grondstoffen opgestuwd door de tekorten en schaarste. "Niet alle bedrijven kunnen deze hogere prijzen doorberekenen aan eindklanten. Stijgende inflatie en dalende winstmarges zijn het gevolg", zo stelde de investment manager. Desondanks merkte marktanalist Kelvin Wong van CMC Markets op dat Amerikaanse bedrijven tot dusver een positief eerste kwartaal achter de rug hebben. Op basis van cijfers van FactSet wist 86 procent van de bedrijven uit de S&P 500 te verrassen met de winst per aandeel. 78 procent wist een hogere omzet dan verwacht te boeken, aldus Wong. Sinds 2008 wisten niet zoveel bedrijven met een positieve winst per aandeel te komen, aldus Wong. De euro/dollar noteerde op 1,2004 en de olieprijzen stegen met 1,0 procent. Vanochtend werd bekend dat de industriële activiteiten in het Verenigd Koninkrijk zijn gestegen in april. Later in de week volgen meer macrocijfers. Beleggers zijn met name benieuwd naar Amerikaanse banencijfers. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Royal Dutch Shell aan kop met 2,0 procent. Unibail won 1,5 procent. Besi noteerde na een ex-dividend notering onderaan met een daling van 3,0 procent tot 64,66 euro. ING verhoogde wel het koersdoel aanzienlijk van 75,00 naar 90,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel van 70,00 naar 72,00 euro, maar haalde het aandeel wel van de kooplijst. In de AMX won Air France-KLM 1,5 procent. Alfen verloor 2,7 procent. In de AScX klom Heijmans 3,3 procent na een koersdoelverhoging van ING. Kendrion daalde na rapporteren van kwartaalcijfers 1,4 procent. ING sprak desondanks van een sterke jaarstart. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

