AEX start handelsweek vermoedelijk nipt hoger

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond 0,7 procent lager. De beurs in Londen houdt vandaag de deuren gesloten, hetgeen van invloed is op de liquiditeit- en volatiliteit op de andere Europese beurzen.

Afgelopen week noteerde de AEX nog kortstondig op de hoogste stand ooit, maar op weekbasis moest de Amsterdamse hoofdgraadmeter toch 1,2 procent prijs geven op een slotstand van 715,77 punten.

Beleggers begonnen de laatste beursweek van april nerveus door de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in landen als Japan en India. Zondag werden in India voor het eerst meer dan 400.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarmee het totaal aantal besmettingen inmiddels is opgelopen tot ruim 19,5 miljoen, wat tot zorgen leidt over het mondiale economische herstel.

Verder liepen de rentevergoedingen op Amerikaanse staatsobligaties weer wat op, en benadrukte de Federal Reserve bij zijn rentebesluit het ruime monetaire beleid te zullen handhaven. De Amerikaanse techgiganten Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook en Amazon, ofwel de ‘big five’, wisten daarnaast imponerende cijfers te overleggen.

Ondanks de terugval vrijdag op Wall Street hebben de Amerikaanse hoofdindices een solide maand achter de rug. De S&P 500 en Nasdaq stegen in april zo'n 4 procent en de Dow ruim 2 procent. De AEX kwam daarentegen per saldo in april niet van zijn plaats.

"Zowel in de VS als in de eurozone is het vertrouwen in april omhoog geschoten. Consumenten en bedrijven hebben er vertrouwen in dat door een verdere vaccinatie de economie weer van het slot kan", aldus econoom Maarten Leen van ING. Maar ook een forse begrotingsstimulans zorgt volgens Leen voor vertrouwen.

"Omdat de Amerikaanse consument zo vol vertrouwen is, kan ervan worden uitgegaan dat – nu de economie steeds verder van het slot gaat – een flink deel van de sterk opgelopen spaartegoeden alsnog zijn weg naar de winkel zal vinden. Hiermee zal de economische groei verder worden aangezwengeld."

Het sterk gestegen vertrouwen gaat hand in hand met oplopende inflatieverwachtingen, maar volgens Leen lijken zowel in de VS als in de eurozone centrale bankiers hier niet van wakker te liggen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 1,64 procent en daarmee op weekbasis ruim 7 procent hoger. Over de hele maand april bekeken daalde de obligatierente juist 8 procent.

Azië en olie

Vandaag hield de Japanse beurs de deuren gesloten, terwijl op het vasteland in China zelfs tot en met donderdag geen handel plaats vindt. Op het schiereiland van Hongkong wordt wel gehandeld en de Hang Seng index koerste vanochtend 1,5 procent lager. De beurs in Sydney noteert daarentegen onveranderd, terwijl de KOSPI index in Seoel enkele tienden van een procent prijs geeft.

De olieprijs stond vrijdag onder druk. Op een settlement van 63,58 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 2,2 procent goedkoper. Op weekbasis steeg de WTI-olieprijs wel 2,5 procent en in de maand april zelfs ruim 3 procent.

"De markt kijkt verder dan de huidige zwakte in India die wordt veroorzaakt door de coronapandemie en verwacht dat de vraag sterk zal toenemen en de voorraden verder slinken in de tweede helft van het jaar", aldus analist Eugen Weinberg van Commerzbank.

Toch ziet de analist van Commerzbank wel enkele risico's voor de olieprijzen, zoals een té optimistische verwachting met betrekking tot de vraag naar olie en mogelijke eerder dan verwachte toenames van de OPEC+ aanbod.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,2021.

Agenda

De bedrijfsagenda is traditioneel op maandag karig gevuld, in tegenstelling tot later deze week. Wel noteert indexzwaargewicht ASML vandaag ex-dividend. Op het macro-economische vlak kijken beleggers vooral naar de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de industrie in april, die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

Later deze handelsweek zijn de ogen op Beursplein 5 gericht op onder meer rapportages van DSM, ArcelorMittal, ING, Air France-KLM en bouwer BAM. Ook staan er veel jaarvergaderingen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

KPN wees recent twee overnamevoorstellen af. Het telecombedrijf werd door de combinatie EQT en Stonepeak benaderd voor een overname. Een overnameprijs noemde de combinatie niet. Ook werd KPN door KKR benaderd. Het bestuur van KPN besloot beide pogingen af te wijzen, "aangezien ze geen tastbare en significante toegevoegde waarde opleveren".

De raad van toezicht van Galapagos keurde een nieuw inschrijvingsrechtenplan ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen goed, waarmee in principe 2.736.250 inschrijvingsrechten worden gecreëerd en aangeboden aan de begunstigden.

Oranjewoud boekte het afgelopen boekjaar een verlies van circa 6 miljoen euro. Het bedrijf blijkt daarnaast niet in staat om het jaarverslag 2020 voor 1 mei 2021 te publiceren, omdat er nog geen accountantscontrole op het jaarverslag heeft plaatsgevonden.

Lavide verwacht dat 2021 opnieuw een verliesjaar wordt. Dit meldde de lege beurshuls vrijdagavond in zijn jaarverslag.

MKB Nedsense, dat ook nog altijd op zoek is naar een accountant, leed in 2020 een verlies van 642.000 euro.

Ajax stelde zondag het kampioenschap veilig en is komend seizoen verzekerd van deelname aan de lucratieve Champions League.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,7 procent bij een slot van 4.181,17 punten terwijl de Nasdaq 0,9 procent verloor tot 13.962,68 punten en Dow Jones index 0,5 procent moest laten gaan bij een slotstand van 33.874,85 punten.