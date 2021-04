Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) De raad van toezicht van Galapagos heeft een nieuw inschrijvingsrechtenplan ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen goedgekeurd waarmee in principe 2.736.250 inschrijvingsrechten worden gecreëerd en aangeboden aan de begunstigden. Dit werd vrijdagavond bekend. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van 64,76 euro. Dit is de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod. De inschrijvingsrechten toegekend onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE kunnen in principe niet worden uitgeoefend voor 1 januari 2025. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW worden in principe definitief verworven en zijn uitoefenbaar in schijven: met 25 procent van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2023, 25 procent vanaf 1 januari 2024 en 50 procent vanaf 1 januari 2025. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Op 30 april bedroeg het maatschappelijk kapitaal van Galapagos 354.359.437,71 euro en het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 65.511.581. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

