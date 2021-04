Aandeel Honeywell stapt over van NYSE naar Nasdaq Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Honeywell verplaatst de notering van zijn aandelen en beursgenoteerde obligaties van de New York Stock Exchange naar de Nasdaq Stock Market. Dit kondigde de leverancier van elektronische controle- en automatiseringssystemen vrijdag aan. Bij opening van de handel op 11 mei zal het aandeel op de Nasdaq worden verhandeld. Het bedrijf krijgt op Nasdaq het tickersymbool 'HON'. CEO Darius Adamczyk zei dat de lange geschiedenis van Nasdaq met toonaangevende technologiebedrijven, goed aansluit bij de portefeuille van Honeywell. Het aandeel Honeywell voldoet aan de eisen voor opname in de Nasdaq Composite en de Nasdaq-100 index. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

