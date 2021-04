Cboe start nieuwe derivatenbeurs in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Cboe wil begin september dit jaar een nieuwe derivatenbeurs in Amsterdam lanceren. Dit maakte het beursbedrijf donderdag bekend. Alvorens de beurs 'live' kan, moeten de toezichthouders nog wel groen licht geven. Volgens Cboe kan het buigen op de steun van een flink aantal partijen, die kunnen gaan handelen in opties en futures. Onder de participanten zitten onder meer ABN AMRO Clearing, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Die laatste bank liet in een reactie weten dat meer concurrentie de keuze verbreedt en de kosten omlaag brengt. Ook market makers als All Options, Da Vinci Derivatives, Flow Traders, en Susquehanna International Securities worden actief op het platform. Cboe wil vanuit Amsterdam de rest van Europa bedienen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

