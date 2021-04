Valuta: dollarzwakte na uitspraken Powell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar is na de uitspraken van Jerome Powell woensdag door het niveau van 1,21 gebroken, nadat de voorzitter van de Federal Reserve duidelijk maakte dat er nog lang geen sprake is van verkrapping van het monetaire beleid. De euro steeg richting 1,2150 dollar, maar zakte donderdag alweer wat terug tot 1,2120. Ook uitspraken van ECB-voorzitter Christine Lagarde en de voortgang van het vaccinatieprogramma speelden een rol bij de sterkere euro, zei Stéphane van de Meer van Ebury tegen ABM Financial News, maar het was toch vooral dollarzwakte. "Als Powell ook maar iets had gezegd over een voorzichtige test om wat minder geld in de economie te pompen via het opkoopprogramma, dan had dat de dollar vleugels gegeven", zei Van de Meer. "Maar niets van dat al, niets over temperen." Overigens blijven beleggers wel positief over de dollar en de analist ziet de stijging van de euro dan ook niet als een opmaat naar een niveau van bijvoorbeeld 1,23 dollar voor een euro. "De beweging komt vooral door wat teleurstelling over de dollar." De toespraak van president Joe Biden na 100 dagen presidentschap had veel minder invloed op de markten dan Powell, volgens Van de Meer. Het volgende richtpunt van de markt zijn de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsuitkeringsaanvragen. Die zullen naar verwachting opnieuw ruim onder 700.000 uitkomen, na de 547.000 van vorige week. "Dit zal de dollar kunnen steunen. Als dit nog een aantal weken blijft doorgaan, dan zal Powell toch echt wat water bij de wijn moeten gaan doen in zijn uitspraken", volgens Van de Meer. Uiteindelijk zal het beleid pas verkrapt gaan worden nadat de inflatie geruime tijd boven de doelstelling van 2 procent ligt, heeft de Fed al aangekondigd. Omdat de uitkeringsaanvragen zo actueel zijn, kijken marktvolgers daar echter vooral naar, zei Van de Meer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.