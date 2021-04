Beursblik: prima cijfers Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Ordina zijn beter dan verwacht dankzij een sterke omzet en hoge productiviteit. Dat stelde ING donderdag in een rapport. De omzet was 5 procent hoger dan ING had voorspeld. In combinatie met de sterke productiviteit was het EBITDA-resultaat van 15,7 miljoen euro zelfs 31 procent hoger dan de 12,0 miljoen die de bank had voorzien. De publieke sector liet een groei van bijna 8 procent zien, na een nulgroei een kwartaal eerder. Ook in de financiële sector, die in het vierde kwartaal nog met 6 procent kromp, was er 1,5 procent groei. De marge verbeterde sterk en dit is een structurele ontwikkeling, volgens ING. ING heeft een koopaanbeveling en een koersdoel van 3,60 euro op Ordina. Het aandeel stond donderdag 4,5 procent hoger op 3,58 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

