Apple overtreft verwachtingen

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere winst en omzet geboekt. Dit maakte de fabrikant van iPhones en iPads woensdag nabeurs bekend. CEO Tim Cook zei trots te zijn op de kwartaalprestaties, waarbij het concern in alle geografische segmenten omzetrecords boekte, terwijl bij alle productcategorieën een dubbelcijferige groei werd gerealiseerd. Apple kondigde een contant dividend van 0,22 dollar per gewoon aandeel aan, wat een stijging betekent van 7 procent. Daarnaast verhoogde de techreus zijn aandeleninkoopprogramma met 90 miljard dollar. Apple boekte in het fiscale tweede kwartaal dat eindigde op 27 maart 2021 een nettowinst van 23,6 miljard dollar, ofwel 1,40 dollar per aandeel, in vergelijking met 11,2 miljard dollar, ofwel 0,64 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 58,3 miljard dollar in het hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 89,6 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 0,99 dollar per aandeel op een omzet van 77,1 miljard dollar. Het aandeel Apple steeg woensdag nabeurs in de elektronische handel 2,9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

