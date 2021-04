Winst Microsoft stijgt harder dan omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft in het afgelopen kwartaal de verwachtingen ruim overtroffen. Dat bleek dinsdagavond uit de kwartaalrapportage van het Amerikaanse techbedrijf. CEO Satya Nadella zei in een toelichting dat na een jaar pandemie de vraag naar digitale oplossingen nog altijd niet vertraagt. "Ze versnelt, en dit is nog maar het begin", aldus de topman. De omzet steeg in het derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar met 19 procent op jaarbasis tot 41,7 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 41 miljard omzet volgens FactSet. De omzet uit de cloud steeg met 23 procent naar iets meer dan 15 miljard dollar. De nettowinst steeg zelfs met 44 procent tot 15,5 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 1,95 dollar per aandeel, een toename van 39 procent. Hier hadden de analisten volgens FactSet gerekend op 1,78 dollar per aandeel. Het aandeel Microsoft daalde dinsdag, ondanks de meevallende cijfers, in de handel nabeurs met 2,9 procent. In de reguliere handelde eindigde het aandeel nog 0,2 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

