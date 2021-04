Voorzichtige outlook Eli Lilly Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eli Lilly heeft in het eerste kwartaal gemengde resultaten behaald en kwam met een voorzichtige outlook voor heel 2021. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse farmaceut. In de verslagperiode steeg de omzet met 16 procent naar 6.806 miljoen dollar, onder meer dankzij een volumegroei van 17 procent. Exclusief de omzet van zo'n 810 miljoen dollar uit Covid-19 behandelingen, steeg de omzet met 7 procent, aldus Eli Lilly. De nettowinst daalde met 7 procent op jaarbasis tot 1.355 miljoen dollar, of 1,49 dollar per aandeel. Op aangepast niveau bedroeg de winst 1.701,9 miljoen dollar, of 1,87 dollar, een plus van 16 procent op jaarbasis. Hier rekenden door FactSet geraadpleegde analisten echter op 2,13 dollar en een omzet van 6,97 miljard dollar. Outlook Net als bij de vierde kwartaalcijfers stelde Eli Lilly ook nu weer de winstverwachting voor heel 2021 neerwaarts bij. In januari rekende het bedrijf nog op een winst tussen 7,10 en 7,75 dollar en een aangepaste winst van 7,75 tot 8,40 dollar. Dinsdag meldde Eli Lilly dat het nu uitgaat van een winst per aandeel in een bandbreedte van 7,03 tot 7,23 dollar en een aangepaste winst tussen 7,80 en 8,00 dollar. Analisten voorspelden voor de kwartaalcijfers nog 8,24 dollar. De nu door Eli Lilly verwachte winst is 4 tot 6 procent hoger dan in 2020 en de aangepaste winst zou bij deze prognose 15 tot 18 procent hoger uitvallen. Ook de eerdere omzetverwachting van 26,5 miljard tot 28 miljard dollar werd dinsdag aangescherpt. Eli Lilly rekent nu op 26,6 miljard tot 27,6 miljard dollar. Het bedrijf verklaart de neerwaartse bijstelling van de winst en omzet onder meer door een minder hoge omzet uit covid-19 therapieën. In januari rekende Eli Lilly nog op een omzet van 1 miljard tot 2 miljard dollar uit deze behandelingen. Dat is neerwaarts bijgesteld tot 1 miljard tot 1,5 miljard dollar, omdat de vraag minder is dan verwacht. Verder lopen de R&D-kosten harder op, aldus het bedrijf. In de voorbeurshandel daalde het aandeel Eli Lilly dinsdag 5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

