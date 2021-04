Tesla boekt recordwinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordwinst geboekt, ondanks verstoringen in de toeleveringsketen en toenemende zorgen over de veiligheid van zijn auto's. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de fabrikant van elektrische auto's. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met circa 74 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 10,4 miljard dollar. Onder de streep bleef een nettowinst over van 438 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden gemiddeld rekening met een omzet van 10,5 miljard dollar en een winst van 509 miljoen dollar. Tesla profiteerde van de sterke verkopen van de Model Y en een aanhoudende sterke vraag vanuit China. Eerder deze maand liet Tesla al weten dat het circa 184.800 voertuigen afleverde in de eerste drie maanden van dit jaar, hetgeen bijna het dubbele is van het aantal dat een jaar eerder werd afgeleverd. In 2020 leverde Tesla bijna een half miljoen voertuigen en de autofabrikant verwacht dit jaar 50 procent meer voertuigen af te leveren. De vrije kasstroom bedroeg in het afgelopen kwartaal 293 miljoen dollar tegen 895 miljoen dollar negatief een jaar eerder. Er zat 17,1 miljard dollar in kas tegen 8,0 miljard dollar een jaar eerder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

