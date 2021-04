NXP ziet winst aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NXP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer winst geboekt. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant. Afgelopen kwartaal restte er onder de streep een winst van 353 miljoen dollar, na een winst van 309 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. Een jaar eerder boekte NXP nog een verlies van 21 miljoen dollar. In het eerste kwartaal zette NXP 2.567 miljoen dollar om tegen 2.507 miljoen dollar in het vierde kwartaal. Ook op jaarbasis was er sprake van een hogere omzet. Voor het vierde kwartaal mikte NXP ook gemiddeld op een omzet van 2,6 miljard dollar. De brutowinst steeg op kwartaalbasis van 1.288 miljoen naar 1.355 miljoen dollar bij een marge van 52,8 procent, waar NXP vooraf mikte op 1,3 miljard dollar bij een marge van 52,2 procent. Volgens CEO Kurt Sievers zorgden een positieve productmix en een aangetrokken omzet tot een operationele winst die hoger uitviel dan verwacht. "We zijn nog steeds optimistisch over de vraag op lange termijn in al onze kernmarkten en we hebben vertrouwen dat we een zeer robuuste groei kunnen realiseren in 2021", aldus de topman. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal, voorziet NXP een omzet van 2.570 miljoen dollar, hetgeen op kwartaalbasis een stabiel resultaat zou betekenen, maar een groei van 41 procent op jaarbasis. De brutowinst zal uitkomen op circa 1,4 miljard dollar met een marge van 54,2 procent. De operationele winst komt vermoedelijk uit op 542 miljoen euro. Afgelopen kwartaal bedroeg de operationele winst nog 492 miljoen dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

