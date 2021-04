Beursblik: mooie meevaller Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft met de cijfers over het eerste kwartaal een mooie meevaller laten zien. Dit vindt analist Marc Hesselink van ING. De analist wees op de vergelijkbare omzetgroei van 9 procent, wat 3 procentpunt meer was dan verwacht. En die meevaller werd gedragen door alle divisies, voegde Hesselink daaraan toe. Ook de aangepaste EBITA was volgens de marktkenner een meevaller. En dat was te danken aan de divisie Diagnosis & Treatment. De orderinstroom van Philips daalde met 5 procent. "Dat is erg goed, gezien de moeilijke vergelijkingsbasis", oordeelde Hesselink. En ook hier was dat vooral te danken aan de divisie Diagnosis & Treatment. "Goed dat de meevaller qua cijfers en orderinstroom in de divisie Diagnosis & Treatment zit", aldus Hesselink, want dit is de belangrijkste divisie van Philips. Na de verkoop van de tak huishoudelijke apparatuur is die divisie namelijk goed voor ongeveer de helft van de omzet. ING wees ook op de kleine outlookverhoging die Philips voorbeurs aankondigde. Dit betekent volgens de bank dat de consensus ook met enkele procent omhoog gaat. De glans van de meevallende cijfers wordt deels weggenomen door een voorziening van 250 miljoen euro die Philips aankondigde, voegde Hesselink toe. ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 46,00 euro. Het aandeel daalde maandag 2,1 procent naar 49,33 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

