Nestlé in gesprek over overname Bountiful Company

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nestlé is in gesprek over een overname van de Amerikaanse vitamineproducent The Bountiful Company. Dat maakte het levensmiddelenconcern maandag bekend in een korte mededeling. The Bountiful Company heette tot voor kort The Nature's Bounty en verkoopt vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen. Het bedrijf telt meer dan 4.000 medewerkers. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

