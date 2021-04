Jaarvergadering Flow Traders keurt dividendvoorstel goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Flow Traders hebben tijdens de jaarvergadering van het bedrijf de meeste agendapunten goedgekeurd, waaronder een dividend van 6,50 euro per aandeel over 2020. Het voorgestelde beloningsbeleid haalde de benodigde goedkeuringsdrempel niet. Dit meldde Flow Traders vrijdag na afloop van de bijeenkomst. In augustus keerde Flow Traders al een interimdividend uit van 4,00 euro per aandeel, wat betekent tijdens de jaarvergadering werd ingestemd met een slotdividend van 2,50 euro per aandeel. Linda Hovius en Ilonka Jankovich werden benoemd tot leden van de raad van commissarissen met ingang van 23 april 2021 voor een periode van vier jaar. Commissaris Rudolf Ferscha werd voor twee jaar herbenoemd. De jaarvergadering ging vrijdag niet akkoord met het voorgestelde beloningsbeleid voor de raad van bestuur. Ondanks dat een meerderheid van de aandeelhouders voor stemde, werd de drempel van 75 procent voor goedkeuring niet gehaald. Dit betekent dat het oude beloningsbeleid van kracht blijft. "We zullen in gesprek blijven met alle stakeholders over dit onderwerp", zei voorzitter Rudolf Ferscha van de raad van commissarissen in een toelichting. Correctie: om aan te geven dat niet alle agendavoorstellen zijn goedgekeurd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.