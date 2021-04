Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel RELX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor het aandeel RELX verhoogd van 20,85 naar 21,14 Britse pond met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. Credit Suisse verhoogde ook de ramingen voor de autonome groei voor de divisies Scientific, Technical & Medical en Risk & Business Analytics voor dit jaar. Voor de eerste gaat de bank nu uit van 2 procent tegen eerder 1 procent, voor de tweede van 8 procent tegen eerder 7 procent. Daarmee komt de raming voor de autonome groei van de omzet van de groep als geheel te liggen op 6,5 procent tegen eerder 5,8 procent. De bank verwacht nu een operationele marge van 30,6 procent tegen eerder 30,5 procent. Met betrekking tot 'fysieke' evenementen gaat Credit Suisse ervan uit dat er 58 procent minder bijeenkomsten zullen worden georganiseerd dan in 2019. Op een rode beurs in Londen noteerde de koers van het aandeel RELX 0,8 procent lager op 19,27 Britse pond. Op een rood Damrak ging er 0,8 procent van de koers af, waarmee deze uitkwam op 22,25 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

