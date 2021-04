American Express boekt fors hogere winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere nettowinst geboekt, terwijl de inkomsten van de creditcardmaatschappij lager uitkvielen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het bedrijf. Echter zowel de winst als de omzet stelde teleur. "Wij zien 2021 als een overgangsjaar, waarin we ons richten op het doen van investeringen om het groeimomentum weer op te bouwen", zei CEO Stephen Squeri in een toelichting. "De uitgaven van kaarthouders, exclusief reis- en entertainment, waren voor wisselkoersen gecorrigeerd 11 procent hoger ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019", benadrukte hij. American Express boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van ruim 2,2 miljard dollar, ofwel 2,74 dollar per aandeel, in vergelijking met 367 miljoen dollar of 0,41 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat werd met name gestut door het vrijvallen van provisies voor kredietverliezen ter waarde van 1,05 miljard dollar. De inkomsten daalden met 12 procent van 10,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2020 naar 9,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenen op een winst van 1,61 dollar per aandeel en een omzet van 9,21 miljard dollar. Het aandeel American Express noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,8 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

