Nucor boekt recordwinst

(ABM FN-Dow Jones) Nucor heeft in het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt mede dankzij een fors hogere omzet. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse staalreus.

"Het eerste kwartaal van 2021 was het meest winstgevende kwartaal in de geschiedenis van ons bedrijf", zei CEO Leon Topalian in een toelichting op de cijfers. "We plukken duidelijk de vruchten van onze eerdere investeringen en de meer strategische benadering die we hanteren voor onze eindmarkten", voegde hij toe.

Nucor boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 942 miljoen dollar, ofwel 3,10 dollar per aandeel, in vergelijking met 20,3 miljoen dollar of 0,07 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

Het staalconcern ging zelf uit van een winst per aandeel van 3,00 tot 3,10 dollar.

Alle drie bedrijfssegmenten presteerden afgelopen kwartaal sterk, dankzij een combinatie van een sterke vraag, hogere gemiddelde verkoopprijzen en een verbetering van de winstgevendheid.

De omzet steeg van 5,6 miljard in het eerste kwartaal van 2020 naar 7,0 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Deze stijging is met name het resultaat van een hogere verkoopprijs per ton staal. Deze steeg op kwartaalbasis met 21 procent en op jaarbasis met 25 procent.

Outlook

CEO Topalian zei te verwachten dat de winst in het tweede kwartaal van 2021 die in het eerste kwartaal zal overtreffen, aangezien de meeste eindmarkten sterk blijven, terwijl sprake is van relatief kleine voorraden.

Het aandeel Nucor noteerde donderdag voorbeurs 0,7 procent lager.