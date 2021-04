Meer bellers en kijkers voor AT&T Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AT&T heeft in het eerste kwartaal fors meer gebruikers voor zijn mobiele telefonie, glasvezelinternet en streamingdienst HBO verwelkomd, wat laat zien dat het media- en telecombedrijf inzet op groei nu de Amerikaanse economie weer op stoom raakt na een jaar coronacrisis. Het bedrijf uit Dallas meldde 44,2 miljoen binnenlandse abonnees voor HBO en HBO Max, bijna driekwart miljoen gebruikers meer dan de 41,5 miljoen van drie maanden eerder. De mediatak probeert marktaandeel te veroveren op rivalen Netflix en Walt Disney. In dit cijfer zitten zowel mensen die HBO via de kabel ontvangen als gebruikers van de nieuwe onlinestreamingdienst. Wereldwijd meldde AT&T bijna 64 miljoen klanten. De mobiele telefonietak, die de grootste winstmotor is voor AT&T, kreeg er 595.000 abonnees bij. Deze klandizie is veel waard, omdat ze maandelijks betalen voor de geleverde diensten. Ook kwamen er 207.000 prepaid-bellers bij. De cijfers contrasteren met die van rivaal Verizon Communications, die woensdag meldde 178.000 postpaid gebruikers te zijn kwijtgeraakt in dezelfde periode. De nettowinst van AT&T bedroeg 7,5 miljard dollar, of 1,04 dollar per aandeel. Dat is fors hoger dan de 4,6 miljard dollar of 0,63 per aandeel een jaar eerder. De winst is geflatteerd door een grote 'papieren' winst op de waarde van zijn pensioenfonds. De schuld liep verder op tot bijna 169 miljard dollar na de veiling van licenties voor 5G-bandbreedte. AT&T verwacht dat de schuld de komende jaren zal dalen en beloofde het dividend op het huidige niveau te houden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

