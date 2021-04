Klein verlies op Wall Street dreigt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor opening 0,2 procent lager en die voor de Nasdaq zelfs 0,4 procent in het rood.

Beleggers blijven voorzichtig nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt in delen van de wereld, zoals in India en Japan.

Zij halen wat winst van tafel na de enorme rally van de afgelopen weken.

"Er zijn nog steeds risico's in deze markt, vooral met betrekking tot de uitrol van vaccins en virusmutaties", vindt ook Shoqat Bunglawala, hoofd internationale multiassetbeleggingen bij Goldman Sachs Asset Management. Hij begrijpt dat beleggers een deel van hun winsten verzilveren en waarschuwt dat de markten volatiel zullen blijven.

Olie noteerde dinsdag in het rood. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 2,5 procent tot 61,11 dollar, terwijl een juni-future Brent 2,1 procent goedkoper werd op 65,18 dollar. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden nog op de agenda.

De euro/dollar noteerde op 1,2007. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2028 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2034 op de borden.

De prijs voor Bitcoin daalde naar 55.454 dollar.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Netflix is dinsdag nabeurs 11 procent gedaald, nadat het streamingbedrijf bekendmaakte dat in het eerste kwartaal een teleurstellend aantal nieuwe abonnees werd verwelkomd. Wereldwijd telde het bedrijf 207,6 miljoen betalende abonnees aan het einde van het kwartaal een toename met 4 miljoen, wat fors minder was dan de 15,6 miljoen een jaar eerder. Het is bovendien minder dan de 210 miljoen abonnees die het bedrijf zelf had voorspeld. In de voorbeurshandel daalde het aandeel 8,4 procent.

Verizon zag afgelopen kwartaal zowel de omzet als de winst stijgen. De voor 2021 afgegeven outlook is in lijn met de verwachtingen van analisten. Het aandeel Verizon opent vermoedelijk een half procent lager.

Ook oliedienstverleners Baker Hughes en Halliburton kwamen met kwartaalcijfers. Beide bedrijven zagen de omzet dalen, maar de gepresenteerde winst viel wel hoger uit dan analisten hadden voorzien. Baker Hughes start naar verwachting 1,3 procent in het rood en Halliburton fractioneel hoger.

Uber Eats gaat de Duitse markt betreden in een poging om de monopoliepositie van Just Eat Takeway.com op de proef te stellen. Het aandeel Uber lijkt wat hoger te openen, terwijl Just Eat Takeaway in Amsterdam de grootste daler is.

Slotstanden

De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent tot 4.134,94 punten. De Dow Jones index sloot driekwart procent lager en de Nasdaq daalde 0,9 procent.