Beursblik: Bank of America houdt twijfels over Unibail

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America blijft voorzichtig over Unibail-Rodamco-Westfield en handhaaft het Underperform advies, met en 5 euro hoger koersdoel van 50,00 euro. De analisten van de Amerikaanse bank gaan er bij dit koersdoel vanuit dat Unibail gedurende drie jaar het dividend verlaagt en dat in de tweede helft van dit jaar de winkelcentra weer volledig open gaan. Het koersdoel van de Amerikaanse bank ligt nog altijd zo’n 30 procent onder de koers van het aandeel Unibail. Reden genoeg voor de analisten om hun verkoopadvies te handhaven, ook omdat het verlagen van de schuld door Unibail vermoedelijk langer zal duren dan gedacht. Recent verhoogde Xavier Niel zijn belang in Unibail naar 11 procent en de grootaandeelhouder kan dit nog eens uitbreiden naar 15 procent. De situatie doet Bank of America denken aan 2007, toen Bernard Arnault en Colony Capital een belang in Carrefour bemachtigden. Sindsdien is de koers van dat aandeel eigenlijk alleen maar gedaald. Het duurde te lang voordat Carrefour erkende wat de werkelijke problemen binnen het concern waren. "Het verhaal-Carrefour leerde ons dat een transitie lang kan duren en de uitvoering moeilijk is", aldus de analisten. De koers van Unibail gaat volgens Bank of America uit van het beste scenario, dat wil zeggen een snelle verkoop van de Amerikaanse tak en een terugkeer naar de huurgroei uit het verleden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

