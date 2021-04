Beursblik: outlookverhoging ASML enorme meevaller Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, maar de echte verrassing was de opwaarts bijgestelde outlook voor heel 2021. Dit zei analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. ASML verhoogde de verwachting voor de omzetgroei in 2021 van 12 naar liefst 30 procent. Dat is flink meer dan waarop Van Putten rekende en de consensus zat, respectievelijk 21 en 16 procent. Die hogere outlook is te danken aan zowel betere vooruitzichten voor logic als geheugenchips. En dit pakt ook gunstig uit voor de marge, denkt de analist. Kempen verwacht dat analisten hun ramingen voor 2021 opwaarts gaan bijstellen en de vooruitzichten voor 2022 zijn volgens hem ook gunstig. "ASML is duidelijk de lat hoger aan het leggen dan wat sommigen al beschouwden als piekverwachtingen", aldus Van Putten die niet verbaasd is door de positieve koersreactie van ASML vandaag. Het aandeel steeg woensdag 4,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.