AEX start vermoedelijk lager aan drukke cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting licht lager van start. Onder meer indexzwaargewicht ASML, AkzoNobel en Randstad gaven voorbeurs kwartaalrapportages prijs. ASMI kwam dinsdag nabeurs al door met cijfers.

Dinsdag koerste de AEX 1,7 procent lager naar 700,19 punten. Ook maandag stond de index onder druk, nadat vorige week vrijdag op slotbasis nog de hoogste stand ooit werd aangescherpt.

Wall Street sloot dinsdagavond eveneens lager, maar de verliezen voor de hoofdindices in New York bleven beperkt tot minder dan 1 procent.

Beleggers moeten inschatten of de komende bedrijfsresultaten de hoge waarderingen rechtvaardigen. De koersen zijn sterk gestegen op de verwachting dat de heropening van de economie en grootschalige overheidsbestedingen een explosieve winstgroei gaan opleveren. Alternatieven voor aandelen zijn door het lage renteklimaat daarnaast schaars.

Dinsdag nabeurs op Wall Street stelde Netflix beleggers in ieder geval teleur. Het streamingbedrijf voorziet in het lopende kwartaal slechts 1 miljoen extra abonnementen wereldwijd. Eind maart telde Netflix 207,6 miljoen betalende abonnees. Het aandeel verloor in de elektronische handel nabeurs krap 9 procent.

"We geloven dat de groei vertraagde omdat er vorig jaar veel vraag naar voren werd getrokken door de coronapandemie, en omdat er in de eerste helft van dit jaar minder content werd geproduceerd, door productievertragingen als gevolg van de pandemie", legde Netflix uit.

Azië lager door opleving Covid

In Azië schrikken beleggers momenteel van een heropleving van het virus. In India, waar de beurs vandaag gesloten is, is zelfs sprake van een nieuwe zeer besmettelijke variant. Dinsdag werden meer dan een kwart miljoen besmettingen geregistreerd. Een verdubbeling in krap een week tijd. Experts twijfelen er niet aan dat het daadwerkelijke aantal besmettingen nog een stuk hoger ligt.

In Japan, waar het virus onder controle leek, loopt het aantal besmettingen toch weer op, en beleggers vrezen aanscherpende maatregelen die het prille economische herstel kunnen frustreren.

De Nikkei index in Tokio koerste vanochtend krap 2 procent lager. Dinsdag gaf de index ook al 2 procent prijs. Onder meer aandelen in de reissector staan onder druk.

De Hang Seng index in Hongkong en de KOSPI index in Seoel noteren ruim anderhalf procent lager, terwijl de Shanghai Composite juist nipt in het groen weet te blijven.

De Amerikaanse olie-future geeft vanochtend in Azië circa 1 procent prijs. Dinsdagavond koerste de future op de New York Mercantile Exchange al 1,5 procent lager op 62,44 dollar. Vandaag worden de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden vrijgegeven.

Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend stabiel op 1,2028.

Naast het cijfergeweld hebben beleggers vandaag ook oog voor de wekelijkse Amerikaanse hypotheekaanvragen en Britse inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

ASML behaalde afgelopen kwartaal een omzet van krap 4,4 miljard euro met een brutomarge van 53,9 procent. Dit leverde een nettowinst op van 1,3 miljard euro, ofwel 3,21 euro per aandeel. De Veldhovense toeleverancier had voor het eerste kwartaal een outlook afgegeven van een omzet van 3,9 tot 4,1 miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent. Daarbij verhoogde ASML de omzetverwachting voor heel 2021 stevig, naar een groei van 30 procent.

In het eerste kwartaal boekte ASMI 411 miljoen euro aan orders en een omzet ter waarde van 394 miljoen euro. Voor het eerste kwartaal rekende ASMI zelf voor zowel de omzet als de orders op 380 tot 400 miljoen euro. De operationele winst van ASMI kwam uit op 124,5 miljoen euro. Voor het tweede kwartaal mikt ASMI niet langer op een omzet van 380 miljoen tot 400 miljoen euro, maar op 390 tot 410 miljoen euro. De orders zullen dit kwartaal liggen tussen de 420 en 440 miljoen euro, voorziet de onderneming.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van AkzoNobel op jaarbasis met 10 procent tot 2.263 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 2.127 miljoen euro. De volumes namen met 16 procent toe, de prijzen met 2 procent. Het operationeel resultaat kwam 62 procent hoger uit op 303 miljoen euro.

De omzet van Vopak steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis van 296,9 miljoen naar 300,1 miljoen euro. Een kwartaal eerder lag de omzet iets hoger op 303,7 miljoen euro. De bezettingsgraad lag aan het einde van maart op 89 procent. Dat was 91 procent een kwartaal eerder en 86 procent vorig jaar in maart. Dit leverde in het eerste kwartal een EBITDA op van 200,4 miljoen euro.

De EPRA-winst per aandeel van vastgoedinvesteerder WDP steeg in de eerste drie maanden van 2021 met 7,9 procent naar 0,24 euro. Een jaar eerder was dit 0,22 euro. De bezettingsgraad bedroeg 98,8 procent eind maart, tegenover 98,6 procent aan het einde van 2020. Voor heel 2021 herhaalde WDP de outlook van een verwachte EPRA-winst per aandeel van 1,07 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 0,7 procent tot 4.134,94 punten. De Dow Jones index sloot driekwart procent lager en de Nasdaq daalde 0,9 procent.