ASML overtreft eigen doelstellingen eerste kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het eerste kwartaal van 2021 de eigen doelstellingen ruim gehaald, zoals analisten ook hadden verwacht, en werd positiever over de omzetontwikkeling in de rest van het jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs.

CEO Peter Wennink wees erop dat zowel de omzet als de brutomarge een meevaller was. "Vergeleken met 3 maanden geleden zien we een significante toename van de vraag in al onze marksegmenten en in onze productportfolio", voegde de topman daaraan toe.

ASML behaalde afgelopen kwartaal een omzet van krap 4,4 miljard euro met een brutomarge van 53,9 procent. Dit leverde een nettowinst op van 1,3 miljard euro, ofwel 3,21 euro per aandeel.

De Veldhovense toeleverancier had voor het eerste kwartaal een outlook afgegeven van een omzet van 3,9 tot 4,1 miljard euro met een brutomarge van 50 tot 51 procent.

Analisten hadden er, zoals eigenlijk altijd, vertrouwen in. De consensus rekende op een omzet van 4,0 miljard euro, met een brutomarge van 50,5 procent. De winst per aandeel werd ingeschat op 2,57 euro.

Verder meldde ASML dat het voor 4,7 miljard euro aan nieuwe orders binnenhaalde afgelopen kwartaal. Daarvan was 2,3 miljard euro voor EUV.

ASML rekent voor dit jaar niet langer op een omzetgroei van 12 procent maar op 30 procent. Verschillende analisten hadden ook gerekend op een verhoging van de outlook.

Bij de jaarcijfers zei CFO Roger Dassen ook dat er meer groei in het vat zat, maar dan moesten er niet meer beperkingen "op het geopolitieke vlak en de exportcontrole komen.

Eerder dacht ASML dat de omzet bij Logic in 2021 met 10 procent op jaarbasis zou groeien en bij Memory met 20 procent, maar nu rekent het bedrijf op stijgingen van respectievelijk 30 en 50 procent.

Voor het lopende tweede kwartaal rekent ASML op een omzet van 4,0 tot 4,1 miljard euro met een brutomarge van ongeveer 49 procent. De consensus mikt op een omzet van 3,9 miljard euro met een marge van 49,6 procent.

In het licht van de jaargroei van 30 procent oogt de outlook voor het tweede kwartaal wellicht wat mager, erkende Wennink, maar de tweede jaarhelft wordt sterker.

Ook denkt Bank of America dat ASML bij de beleggersdag in september de doelstellingen voor 2025 zal verhogen. De analisten van de Amerikaanse bank rekenen op een omzet in 2025 van 25,1 miljard euro met een winst per aandeel van 23,40 euro. Daarmee is de Amerikaanse bank optimistischer dan de analistenconsensus.