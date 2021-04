Abbott boekt meer winst dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbott Laboratories heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer winst behaald dan verwacht, terwijl de omzet nipt onder de verwachtingen uitkwam. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. De winst per aandeel kwam op 1,00 dollar uit. Op aangepaste basis was dit 1,32 dollar. Dit laatste was een ruimschootse verdubbeling op jaarbasis. De consensus samengesteld door FactSet rekende op respectievelijk 0,31 en 1,27 dollar. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 35,3 procent tot 10,5 miljard dollar. Op autonome basis, dat wil zeggen zonder de impact van wisselkoersen, steeg de omzet met 32,9 procent. De omzet kwam voor 2,2 miljard dollar uit de verkoop van coronatesten. De FactSet consensus rekende op een kwartaalomzet van 10,7 miljard dollar. “We zijn het jaar zeer goed begonnen, met sterke groei voor al onze vier belangrijkste activiteiten”, aldus CEO Robert Ford van Abbott dinsdag in een toelichting. De topman zei verder goed te spreken te zijn over het toenemende enthousiasme over een aantal recent gelanceerde producten. Abbott blijft voor dit jaar rekenen op een groei van de winst per aandeel met meer dan 35 procent. Voor 2021 verwacht Abbott een winst per aandeel van minimaal 3,74 dollar te boeken, met een aangepaste winst per aandeel van ten minste 5,00 dollar. Analisten rekenen op een aangepaste winst per aandeel van 5,06 dollar in 2021. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

