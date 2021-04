Sterk kwartaal Johnson & Johnson Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft in het eerste kwartaal van 2021 hogere resultaten behaald en scherpt de outlook voor heel het jaar aan. Dit meldde de Amerikaanse farmareus dinsdagmiddag. CEO Alex Gorsky sprak van een sterk eerste kwartaal dankzij een groei bij Pharmaceutical, die sterker was dan die in de gehele markt, als ook een aanhoudend herstel bij de tak Medical Devices. De omzet van J&J verbeterde van 20,7 miljard naar 22,3 miljard dollar, een groei van bijna 8 procent op jaarbasis. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van net geen 22 miljard dollar. Bij Pharmaceutical steeg de omzet met 9,6 procent naar 12,2 miljard dollar, met een opbrengst van 100 miljoen dollar uit de verkoop van zijn coronavaccin in de VS. Bij Medical Devices met bijna 11 procent naar circa 6,6 miljard dollar. Bij de tak Consumer Health daalden de opbrengsten met ruim 2 procent tot 3,5 miljard dollar. Onder de streep behaalde J&J een nettowinst van bijna 6,2 miljard dollar, wat op jaarbasis zo'n 7 procent hoger was dan de 5,8 miljard dollar een jaar eerder. De aangepaste winst van 2,59 dollar was veel beter dan de 2,34 dollar die analisten voorspelden. Outlook J&J paste dinsdag de outlook voor heel 2021 aan, zowel aan de onder- als bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte voor de omzet en winst. Waar in januari nog werd gerekend op een omzetgroei van 9,5 tot 11,0 procent, is dat nu 9,7 tot 10,9 procent. Dit zou een omzet betekenen in een bandbreedte van 90,6 miljard tot 91,6 miljard dollar. De aangepaste winst schat het bedrijf nu in tussen 9,42 en 9,57 dollar, waar dat eerder 9,40 tot 9,60 dollar was. J&J hoopt deze week te horen dat de Europese Commissie adviseert om door te blijven prikken met het coronavaccin dat dochterbedrijf Janssen ontwikkelde. Uit vrees voor bloedstolsels wordt het vaccin voorlopig niet ingezet. Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel licht lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

