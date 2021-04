Frankrijk wil zeer grote winkelcentra verbieden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Franse Tweede Kamer, Assemblée Nationale, wil nieuwe zeer grote winkelcentra verbieden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat onderdeel is van een nieuwe klimaatwet in Frankrijk. Volgens artikel 52 komt de grens voor het creëren van nieuw commercieel gebied te liggen op een verkoopoppervlak van maximaal 10.000 vierkante meter. De wet is niet alleen bedoeld om het milieu te ondersteunen, maar ook om de middenstand in de binnenstad te beschermen en braakliggend landbouwgrond aan de rand van grote steden, waar nu vaak grote winkelcentra worden gebouwd. De brancheorganisatie Confédération des Commerçants de France, die winkelcentra in Frankrijk vertegenwoordigt, liet eind vorige maand in een verklaring weten dat het wetsvoorstel met twee maten meet, omdat grote distributiecentra niet worden verboden. Volgens de CCF speelt dit grote digitale spelers als bijvoorbeeld Amazon.com in de hand. Een verbod op grote winkelcentra kan nadelig zijn voor een vastgoedbedrijf als Unibail-Rodamco-Westfield, dat in Frankrijk 21 grote winkelcentra uitbaat in grote steden als Parijs, Lyon, Lille, Rennes en Marseille. Het vastgoedbedrijf verkocht de laatste jaren wel flink wat vastgoed in Frankrijk als onderdeel van een omvangrijk desinvesteringsprogramma. Een jaar geleden verkocht Unibail-Rodamco-Westfield nog vijf winkelcentra in Frankrijk aan Crédit Agricole Assurances en La Française, met een waarde van meer dan 2 miljard euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.