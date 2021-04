IBM overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) IBM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt en handhaafde de outlook voor heel 2021. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Amerikaanse computerreus.

In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 17,7 miljard dollar, hetgeen circa een procent meer was dan een jaar geleden. Inclusief wisselkoerseffecten was er evenwel sprake van een daling met 2 procent. De consensus mikte op een omzet van 17,3 miljard dollar.

IBM boekte een winst van 1,77 dollar per aandeel, hetgeen ook meer was dan de 1,63 dollar per aandeel waar analisten op mikten. Een jaar eerder werd nog een omzet geboekt van 17,6 miljard dollar bij een winst van 1,84 dollar per aandeel.

CEO Arvind Krishna sprak van sterke prestaties in de clouddivisie en een groei binnen het segment software en consulting. "Een solide start van het nieuwe jaar", aldus Krishna. "Hoewel er nog werk aan de winkel is, zijn we ervan overtuigd dat we onze jaardoelstellingen zullen behalen."

De totale omzet uit de cloud kwam uit op 6,5 miljard dollar, hetgeen 21 procent meer is dan vorig jaar of 18 procent tegen constante wisselkoersen. De omzet uit het Global Business Services-segment steeg met 2,4 procent tot 4,2 miljard dollar. Aangepast voor wisselkoersen daalde de omzet uit dit segment met 1,4 procent.

De omzet bij Global Technology Services daalde met 1,5 procent of zelfs met 5,3 procent tegen constante wisselkoersen tot 6,4 miljard dollar. De omzet uit het overgenomen Red Hat steeg met 17 procent.

De brutomarge steeg met 110 basispunten tot 47,3 procent.

IBM zei circa 5,1 miljard dollar aan schulden te hebben afbetaald sinds het einde van 2020, waardoor de totale schuld daalde tot 56,4 miljard dollar.

Outlook

De outlook voor heel 2021 werd gehandhaafd. Dit betekent dat IBM nog steeds mikt op een aangepaste vrije kasstroom van 11 miljard tot 12 miljard dollar met een omzet die hoger ligt dan de omzet uit 2020.

In de reguliere handel verloor het aandeel IBM maandag 0,4 procent, maar in de elektronische handel nabeurs steeg het aandeel met ruim vier procent.