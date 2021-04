Beursblik: Edison start volgen Kendrion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Edison Group is maandag gestart met het volgen van Kendrion met een koersdoel van 28,00 euro. Volgens analist Johan van den Hooven van Edison zorgt de coronacrisis op korte termijn voor een onzeker marktklimaat, maar de onderliggende vraag naar producten van Kendrion blijft sterk. Het bedrijf zal op lange termijn profiteren van verschillende disruptieve trends, waaronder autonoom rijden, elektrisch rijden, automatisering en het terugbrengen van CO2-uitstoot, aldus Edison. Van den Hooven merkte op dat Kendrion tegen een korting noteert ten opzichte van sectorgenoten. Deze korting kan er geleidelijk uitlopen, als het bedrijf zijn doelstellingen behaalt. Voor 2021 mikt Edison op een omzet van 432 miljoen euro en een EBITDA van 52 miljoen euro. In 2022 kan dit zijn gestegen naar respectievelijk 475 miljoen en 61,9 miljoen euro. In 2020 boekte Kendrion nog een omzet van 396 miljoen euro en een EBITDA van 44,6 miljoen euro. Het aandeel Kendrion sloot maandag 0,7 procent hoger op 22,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

