Hogere omzet PPG

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, dankzij hogere prijzen en volumes. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse verfspecialist.

CEO Michael McGarry sprak van een recordhoge aangepaste winst per aandeel in het eerste kwartaal, die ook "aanzienlijk hoger lag dan die in het eerste kwartaal in 2020 en 27 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2019, ondanks dat de verkoopvolumes nog niet volledig zijn hersteld tot een precovid niveau."

In het eerste kwartaal stegen de prijzen met bijna 2 procent en de volumes met zo'n 7 procent, waardoor de totale omzet van PPG met 15 procent steeg naar 3,9 miljard dollar.

Onder de streep bleef in het kwartaal een winst van 378 miljoen dollar over, of 1,58 dollar. Dat was een jaar eerder 243 miljoen of 1,02 dollar.

Verder wist PPG in het kwartaal voor 35 miljoen dollar aan kosten te besparen en wil het dit jaar voor een totaal van 125 miljoen dollar aan kosten besparen.

Vooruitkijkend verwacht PPG een groei van de vraag in bijna alle eindmarkten.

In de nabeurshandel steeg het aandeel 4 procent.