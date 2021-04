Beursblik: Bank of America grootste fan ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is weer begonnen met het volgen van ASML met een koopadvies en een koersdoel van 677,00 euro. Met dit koersdoel zit Bank of America boven alle andere analisten. In de komende jaren zullen zowel de omzet als de winst van ASML stevig groeien, denken de analisten van de Amerikaanse bank. Zij rekenen op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 12 procent in de komende jaren en de EBITDA stijgt volgens hen zelfs met 18 procent. Daarbij merkte Bank of America op dat de consensus voor 2021 te laag is. De bank verwacht dat ASML bij de aanstaande kwartaalcijfers volgende week de outlook voor 2021 zal verhogen naar een groei van circa 15 procent. De bank zelf mikt op een groei van 16,5 procent. Ook denkt Bank of America dat ASML bij de beleggersdag in september de doelstellingen voor 2025 zal verhogen. De analisten rekenen op een omzet in 2025 van 25,1 miljard euro met een winst per aandeel van 23,4 euro. Het aandeel ASML steeg woensdag met 0,5 procent naar 528,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.