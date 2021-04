Beursblik: kleine meevaller TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van TomTom in het eerste kwartaal van 2021 waren iets beter dan verwacht. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING woensdag. Toch sprak de analist van een "relatief trage jaarstart". De omzet lag afgelopen kwartaal 2 procent hoger dan gedacht, waarbij een meevaller bij Automotive deels teniet werd gedaan door zwakte in de consumententak. Ook noemde Hesselink dat TomTom de operationele kosten beter in de hand wist te houden dan gedacht. Daardoor vielen de EBITDA en de vrije kasstroom hoger uit dan voorzien. TomTom herhaalde de outlook voor 2021, maar zei wel dat het zwaartepunt vooral in de tweede jaarhelft zal liggen. "Al met al verwachten we beperkte aanpassingen aan de consensusverwachtingen voor 2021", aldus Hesselink, die een Houden advies op het aandeel heeft met een koersdoel van 9,00 euro. Het aandeel TomTom steeg woensdag 2,9 procent naar 8,29 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

