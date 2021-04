Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel ArcelorMittal verhoogd van 28,00 naar 34,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de zakenbank. Jefferies refereerde in zijn rapport aan een sterke vraag en lage voorraden, naast een beperkte concurrentie aan de importzijde, wat de Europese staalprijzen ondersteunt. Volgens de bank zijn er geen signalen dat de krapte in de markt op de korte termijn vermindert. De analisten rekenen voor het eerste kwartaal op een EBITDA van 2,7 miljard dollar voor ArcelorMittal. Dat is 58 procent meer dan een kwartaal eerder, maar in lijn met de consensusverwachtingen. Ook verwacht de bank dat ArcelorMittal zich positief zal uitlaten over de verdere prijsontwikkeling en de vraag. Voor het tweede kwartaal mikken de analisten op een EBITDA van 3,5 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal is er nog de nodige onzekerheid. Jefferies houdt een voorkeur voor plaatstaal boven roestvrij staal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

