OCI overweegt beursgang Fertiglobe

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI en Abu Dhabi National Oil Company overwegen een beursgang van hun joint venture Fertiglobe. Dit maakte OCI maandag bekend. Meer informatie werd door de partijen niet bekendgemaakt. OCI en het nationale oliebedrijf van Abu Dhabi ADNOC voegden in 2019 hun kunstmestbedrijven samen om een mondiale leider te worden in stikstofbemesters in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika. OCI kreeg een meerderheidsbelang in de joint venture van 58 procent, terwijl ADNOC genoegen nam met 42 procent. In 2020 kwam 42 procent van de totale omzet van OCI uit Fertiglobe. Het aandeel OCI sloot maandag 2,1 procent hoger op 18,37 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

