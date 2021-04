Beursblik: groeiversnelling verwacht bij Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com zal dinsdag naar verwachting een verdere groeiversnelling in het eerste kwartaal rapporteren. Dat stelde ING maandag in een vooruitblik. Analist Marc Hesselink van ING voorziet een ordergroei van 71 procent, tegen 57 procent in het laatste kwartaal van 2020. Bij de publicatie van de jaarcijfers op 10 maart liet Just Eat Takeaway.com al doorschemeren dat de ordergroei in het afgelopen kwartaal hoger lag dan het voorgaande. De vergelijkingsbasis voor het eerste kwartaal is nog gemakkelijk, omdat de maaltijdbezorging aan het begin van de coronacrisis, tijdens de eerste weken van maart 2020, tijdelijk inzakte, om daarna pas sterk toe te nemen. Hoewel de vergelijkingsbasis de komende kwartalen uitdagender zal zijn, voorziet ING dat de groei op een hoog niveau blijft, omdat de sterke klantengroei in 2020 niet zo maar weer zal verdwijnen. ING voorspelt met name in het Verenigd Koninkrijk en Canada een sterke ordergroei van respectievelijk 90 en 95 procent, gevolgd door Duitsland met 65 procent. Dit zijn de drie grootste markten. De kleinere Nederlandse markt Nederland zal 40 procent ordergroei hebben gerealiseerd, vergeleken met een jaar eerder. Omdat het bedrijf meer waarde hecht aan marktaandeel dan aan de aangepaste EBITDA, zal het kwartaalresultaat ongeveer gelijk zijn aan het voorgaande kwartaal, denkt Hesselink. Voor heel 2021 denkt ING dat de maaltijdbezorger kan uitkomen op een negatief EBITDA-resultaat tot 100 miljoen euro. ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 130,00 euro. Maandag handelde het aandeel 1,4 procent hoger op 84,64 euro. info@abmfn.nl

