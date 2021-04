Just Eat Takeaway overweegt om in boodschappenbezorging te stappen - media

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway zal mogelijk actief worden in de markt voor boodschappenbezorging. Dit schreef de Financial Times maandag.

Volgens de directeur van de Britse tak van Just Eat Takeaway, Andrew Kenny, heeft de maaltijdbezorger in het Verenigd Koninkrijk meerdere testen met supermarkten opgezet en bekijkt het deze mogelijkheid nu steeds aandachtiger.

Momenteel worden wereldwijd door private investeerders miljarden geïnvesteerd in boodschappenbezorgers. Door de gewenning van online bestellingen tijdens de coronacrisis, zien startups mogelijkheden om de traditionele supermarkten het vuur aan de schenen te leggen.

Oprichter Kagan Sumer van boodschappenbezorger Gorillas, ook actief in Nederland onder de leus 'boodschappen bezorgd in 10 minuten', zegt tegen de Financial Times dat de bezorging van boodschappen "veel winstgevender" is dan de bezorging van restaurantmaaltijden.

De waarde van de boodschappenbestellingen ligt gemiddeld 20 tot 40 procent hoger en vergeleken met de piek in etenstijden is de vraag naar boodschappen veel gelijkmatiger, verdeeld van halverwege de middag tot laat in de avond, aldus Sumer.

In Nederland haalde websupermarkt Crisp vorige maand nog 30 miljoen euro op bij durfinvesteerders. Onder meer oprichter en topman van Just Eat Takeway Jitse Groen stapte privé in met naar verluidt een investering van 10 miljoen euro.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway blijft ondertussen hard groeien. Vorige maand maakte Just Eat Takeaway nog bekend dat het aantal bestellingen in 2020 groeide met 42 procent naar 588 miljoen stuks. Voor 2021 verwacht het bedrijf zelfs een versnelling van deze ordergroei.

Dinsdag voorbeurs geeft Just Eat Takeaway cijfers prijs over het afgelopen kwartaal.