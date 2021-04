Coolblue stelt miljardenbeursgang uit - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coolblue

(ABM FN-Dow Jones) Coolblue gaat pas na de zomer naar de Amsterdamse beurs, omdat aandeelhouders de beursgang beter willen voorbereiden. Dat meldde Het Financieele Dagblad maandag. Coolblue mikt op een beurswaarde van enkele miljarden euro's. Schattingen variëren van 3 tot 6 miljard euro. CEO en mede-oprichter Pieter Zwart zei in februari hard na te denken over een beursgang, maar achter de schermen was toen alles al in werking gezet, meldde het FD. Onder meer het inwerken van iemand voor investor relations en het naderende zwangerschapsverlof van CFO Daphne Smit zouden volgens de krant aanleiding zijn om de plannen met enkele maanden uit te stellen. De webwinkel is voor 49 procent eigendom van het beursgenoteerde HAL. De omzet van Coolblue was in 2020 ongeveer 2 miljard euro en het EBITDA-resultaat bedroeg 114 miljoen euro. Coolblue wilde niet reageren tegenover het FD. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

